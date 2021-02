Economiste connu et Professeur à l’université Paris Dauphine, Elyes Jouini fait cet intéressant hiatus sur Tunisair.

« Pendant longtemps on a eu Tunis sert les amis et les amis d’amis. Aujourd’hui, à défaut d’avoir Tunis sait reconnaître les compétences, Tunis erre, et Tunis sert à gonfler les ego et les CVs.

Très bientôt, il faudra que ce soit Tunis serre la ceinture, et Tunis serre la vis, en attendant que Tunis s’érige un nouveau modèle ! »