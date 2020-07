Anas Hmadi réélu à la tête de l’AMT

Anas Hmadi a été réélu à la tête de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), au terme de son 14e congrès tenu les 4 et 5 juillet, à Monastir.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Anas Hmadi a indiqué que la première réunion du bureau exécutif de l’AMT ce lundi a abouti par consensus à la composition suivante:

– Anas Hmadi : président,

– Aicha Ben Belhassen : vice-présidente,

– Kalthoum Mribeh : secrétaire générale,

– Lamia Mejri : trésorière,

– Raja Jaziri : secrétaire générale adjointe,

– Amir Koubaa : trésorier adjoint,

– Ridha Boulima : coordinateur général,

– Hafedh Ben Nejma : membre chargé des structures,

– Adel Helali : membre chargé des relations avec les instances et les organisations de la société civile,

– Farouk Hfasni et Afef Khechimi: membres chargés des recherches et des études.

Seize juges se sont présentés à l’élection du nouveau bureau, dont sept sont des membres du bureau sortant.

Il s’agit de Lamia Mejri, Amir Koubaa, Hafedh Ben Nejma et Anas Hmadi (juges du troisième degré), Kalthoum Mribeh (présidente de la chambre de cassation au tribunal administratif), Aicha Ben Belhassen (présidente de section à la Cour des comptes), Raja Jaziri (conseillère à la Cour de cassation).

Quatre nouveaux membres rejoignent le bureau nouvellement élu. Il s’agit de Ridha Boulima (juge près le tribunal de première instance de Tunis), Farouk Hfasni (premier juge d’instruction près le tribunal de première instance de Jendouba), Adel Helali (substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de l’Ariana) et Afef Khechimi (juge près le tribunal de première instance de Tunis).