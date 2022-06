Saied veut un Parquet à sa solde, selon le président de l’AMT

Le président de l’Association des magistrats tunisiens, Anas Hmadi a affirmé, ce jeudi que le taux de réussite de la grève des magistrats qui a débuté lundi était de 99% pendant trois jours d’affilée.

Intervenant sur Mosaïque fm, il a précisé qu’au rang des juges révoqués figurent le président du Conseil supérieur de la Magistrature et 9 hauts magistrats et 19 représentants du parquet. Ces décisions sont une tentative de mettre la main sur le pouvoir judiciaire.

La liste des magistrats révoqués comprend également 10 juges d’instruction, et le nombre de juges d’instruction et du ministère public inscrit dans la liste de grève a atteint plus de 29 juges, selon Hmadi.

Il a souligné que le but de cette étape n’est pas de purger l’appareil judiciaire ou lutter contre la corruption. A travers ces révocations, le président de la République a voulu sanctionner les magistrats du ministère public qui ont refusé de s’engager dans son programme de liquider ses opposants politiques en vue de nommer d’autres juges sur mesure au parquet.

Hmadi a déclaré que sur 55 juges révoqués, 10 seulement ont des affaires en justice en cours alors que les 45 n’ont pas été déférés devant le conseil des magistrats dissous ni devant le Conseil provisoire. « Ils ont été révoqués sur la base de rapports de sécurité secrets », a -t-i déploré