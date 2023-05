Majid Rabii au Salon ferroviaire du Moyen-Orient à Abu Dhabi

La Tunisie participe à la 17ème édition de la Conférence et du Salon ferroviaire du Moyen-Orient tenue les 15 et 16 mai 2023à Abu Dhabi .

Une délégation tunisienne présidée par le ministre du Transport Rabii Majidi prend part à cette manifestation qui devrait accueillir près de 6 mille participants et 300 exposants .

L’ouverture de cette manifestation a été présidée par le vice -Président de l’Etat et vice -premier ministre et ministre de la cour présidentielle, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyane.

Des responsables régionaux, des ministres du transport, des présidents exécutifs des sociétés internationales du transport ferroviaire, ainsi que des industriels dans le domaine du transport ferroviaire ont également pris part à cet événement .

Au cours de la conférence, le ministre des Transports a eu un entretien avec Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, au cours duquel il a salué la participation de la Tunisie à cet important événement international.

Majidi a tenu, en marge du congrès des réunions avec le ministre de l’énergie et de l’infrastructure, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, le ministre des transports du Qatar, Jassim Ben Seif Sliti, et le Président du Département des municipalités et des transports au gouvernement Abu Dhabi, Mohammed Ali Al Shorafa.

Majidi a passé en revue, lors de ces rencontres, les moyens et les mécanismes susceptibles d’impulser la coopération dans le domaine du transport et de la logistique, notamment le transport ferroviaire.

Il a mis l’accent sur l’importance du secteur du transport ferroviaire dans le programme de développement en Tunisie, puisqu’il représente un levier de développement global dans l’avenir, dans ses différentes dimensions sociales, en plus de sa capacité à atteindre les objectifs écologiques et climatiques sur les plans stratégique, national et régional .

Accompagné du PDG de la Société nationale des chemins de fer tunisiens et du DG de la société du réseau ferroviaire rapide de Tunis, le ministre a pris connaissance, lors de sa visite , des évolutions enregistrées dans le secteur du transport ferroviaire .

Le programme de ce congrès comporte notamment la présentation de derniers nouveautés mondiales dans le domaine des réseaux ferroviaires numériques, l’utilisation des énergies propres et de l’hydrogène vert, et la planification stratégique du transport ferroviaire de passagers et de marchandises, et leur raccordement aux ports, ainsi que les techniques de sa réalisation et de son financement.