Annonce de la société qui réalisera le projet de port en eaux profondes à Enfidha, au cours de ce mois d’octobre

La société qui réalisera la première phase du projet de port en eaux profondes à Enfidha et de la zone logistique avoisinante sera annoncée au cours de ce mois d’octobre, a indiqué le ministre du Transport, Rabie El Majidi.

Il a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la deuxième édition du salon international de l’aérospatiale et de la défense IADE Tunisia qui se tient, du 12 au 16 octobre courant, à l’aéroport international d’Enfidha Hammamet, que trois offres proposées par trois groupements de grandes entreprises internationales spécialisées dans la construction portuaire ont été retenues.

Il a fait savoir que son département est en train d’examiner et d’étudier les offres avec l’appui d’un bureau spécialisé dans le tri des offres d’un point de vue technique, outre la coordination avec les parties compétentes afin d’évaluer les offres financières.

El Majidi a souligné que la première phase concerne la construction d’un quai qui s’étend sur 1 200 mètres extensible de 800 mètres dans une seconde phase.

Il a rappelé que le port en eaux profondes sera érigé sur une superficie de 3000 hectares et englobe le port (1000 hectares) et la zone logistique (2000 hectares), ajoutant que le projet favorisera des opportunités économiques au profit des régions du centre, Sahel et les gouvernorats avoisinants, outre la création de plus de 52 000 emplois.

La zone logistique a-t-il ajouté permettra la création de nouvelles zones industrielles et de zones franches favorisant l’emploi des diplômés universitaires et les autres chercheurs d’emploi.