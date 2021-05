Appel à soutenir les secteurs affectés par les impacts du confinement sanitaire

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONNECT) a appelé, mardi, le gouvernement à accélérer la mise en place des mécanismes nécessaires pour soutenir les secteurs affectés par les impacts du confinement général (du 9 au 16 mai 2021), décidé pour gérer la crise sanitaire engendrée par la pandémie du COVID-19.

Le Bureau Exécutif de la CONNECT, a appelé, à l’issue de sa réunion mardi, à reporté le paiement des obligations fiscales et sociales des entreprises, en annulant les amendes et en approuvant des aides financières pour surmonter cette crise avec le moindre dégât possible.

Il (BE) a souligné la nécessité de généraliser et d’accélérer le processus de vaccination, tout en assurant son bon fonctionnement, afin de réaliser l’immunité collective, et de respecter les mesures préventives nécessaires et la distanciation physique.

La décision de fermer les magasins a encore aggravé la crise sociale et économique que traverse le pays, estime le BE de la CONECT, faisant remarquer que les mesures de confinement général ont été annoncées sans prendre en compte l’aspect logistique, ce qui a engendré à davantage de désordre et d’encombrement.

La Tunisie a approuvé un confinement général, pour une période d’une semaine du 9 au 16 mai 2021, ainsi qu’ un couvre–feu de 19h à 5h, sauf en cas de nécessité et exceptés les secteurs vitaux, avec la prise d’autres mesures pour tenter de contenir la pandémie du nouveau virus Corona.

Cette décision a suscité des protestations de la part de nombreux secteurs vitaux, qui l’ont considérée comme une décision subite et irréfléchie, notamment durant une période où ces secteurs connaissent des difficultés économiques. Suite à ces protestations, le gouvernement a reculé pour accorder quelques exceptions.