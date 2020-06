Les Tunisiens à l’étranger, souhaitant rentrer au pays doivent payer les frais de leur confinement sanitaire obligatoire, dans un hôtel consacré par les autorités, pour une période d’une semaine, lit-on dans des communiqués publiés aujourd’hui par toutes les ambassades et consulats de Tunisie à l’étranger.

Ils doivent se munir de justificatifs de payement des frais de leurs résidences dans l’un de ces hôtels, lit-on de même source.

Les ambassades et consulats ont publié une liste des hôtels concernés, répartis entre Tunis nord, Sousse, Nabeul, Hammamet et Mahdia (Des hôtels 3, 4 et 5 étoiles)

Les tarifs (En hors taxes) ont été fixés comme suit :

60 dinars la nuitée dans les hôtels 3 étoiles

80 dinars la nuitée dans les hôtels 4 étoiles

100 dinars la nuitée dans les hôtels 5 étoiles

Le prix englobe les frais de résidence en pension complète et du transport de l’aéroport vers les établissements hoteliers.