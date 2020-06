Les préparatifs pour la levée totale du confinement sanitaire à partir du 15 juin 2020 et les mesures qui devraient accompagner l’ouverture des frontières à partir du 27 juin ont été au cœur de la réunion de la Commission nationale de lutte contre le coronavirus, tenue mercredi après-midi au palais du gouvernement à la Kasbah et présidée par le Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Lors de cette réunion, la commission a examiné l’évolution de la situation pandémique en Tunisie et l’état d’avancement de la stratégie nationale de confinement sanitaire ciblé dans ses différentes phases.

Elle s’est également arrêtée sur les différents scénarios possibles pour la période à venir affirmant que la Tunisie a atteint une phase avancée dans la maîtrise de la pandémie d’autant plus que 20 gouvernorats seront bientôt indemnes après 40 jours sans nouvelles contaminations horizontales.

Le Chef du gouvernement a, à cette occasion, souligné l’importance des efforts déployés par tous les intervenants pour limiter la propagation du coronavirus et du rôle joué par le citoyen dans l’application des règles de prévention et le respect des mesures décidées par les autorités dans toutes les phases de la pandémie.

Fakhfakh a, par ailleurs, recommandé de collecter les différents travaux de la commission et de les conserver aux Archives nationales pour servir de référence aux générations futures en cas d’expériences similaires.