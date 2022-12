Appui du  parti Bâath à la réconciliation nationale

Le dirigeant du parti Bâath, Souhayeb Mezrigui, a qualifié l’idée de la réconciliation nationale de « bonne » dans le contexte de crise économique et de malversation systématique de la part des forces réactionnaires durant la décade noire, selon des déclarations au journal Al Chourouk du 12 décembre, rapportées par Radio Diwan FM.

Il a estimé que l’initiative et la constitution de la commission chargée du volet interviennent un peu tard .D’autant que plus de 400 dossiers sont soumis au pôle judiciaire économique et financier , notant que la réconciliation vise à substituer à l’action publique le paiement de sommes d’argent ou la réalisation de projets de développement.

Il a rappelé que la commission de réconciliation doit recouvrer près de 13,5 milliards dinar.