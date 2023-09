Après M. Ben Salem, remise en liberté du nahdhaoui Ahmed Ayari et de l’activiste Ali Ellafi

Radio Mosaïque FM a fait état, mardi 26 septembre, d’une décision portant sur la remise en liberté du dirigeant nahdhaoui Ahmed Ayari et de l’activiste politique Ali Ellafi.

Les deux hommes seront assignés à résidence dans la ville de Gabès et ne seront pas autorisés à la quitter sauf par autorisation judiciaire.

A noter que l’ancien dirigeant du mouvement Ennahdha et actuel dirigeant du Parti du Travail et de la Réalisation, Mohamed Ben Salem, a été relâché , lundi 25 septembre, et placé en résidence surveillée.

La décision de libération de Ben Salem, Ayari et Ellafi intervient suite à l’expiration des mandats de dépôt à leur encontre pour franchissement illégal des frontières et détention de devises.