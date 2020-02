Arabie saoudite : La Tunisie a pris part à la réunion de l’OCI

La Tunisie a pris part, lundi, à la réunion extraordinaire du comité exécutif à composition indéterminée au niveau des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui s’est tenue à Djeddah, en Arabie saoudite. La réunion est consacrée à l’examen de la position de l’organisation après l’annonce, le 28 janvier dernier, par l’administration américaine de “l’accord du siècle”.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Ben Youssef, directeur général du département Monde arabe et organisations arabo-musulmanes au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la solution préconisée par l’administration américaine en ce qui concerne la cause palestinienne, dite “Deal du siècle” “vient saper le rêve du peuple palestinien de liberté, de dignité et d’établissement d’un Etat indépendant, en violation avec les normes internationales reconnues pendant des décennies”.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la Tunisie a également souligné que “rétablir les droits du peuple palestinien est la seule manière d’instaurer la paix en Moyen-Orient”.

Les efforts visant à instaurer la paix devraient être basés sur les références internationales, les résolutions onusiennes et l’initiative arabe de paix, a encore souligné la Tunisie.

La Tunisie a, à cette occasion, réaffirmé sa position constante à l’égard de la cause palestinienne qui appelle à la nécessité de préserver le statut juridique et historique d’Al-Qods, dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions onusiennes, y compris les résolutions du Conseil de sécurité n°476 et 478.

La Tunisie, membre non permanent au Conseil de sécurité, a appelé les pays membres de l’OCI ainsi que les différentes entités internationales à s’en tenir aux références internationales du processus de paix au Moyen-Orient et à tout mettre en œuvre pour protéger les droits légitimes du peuple palestinien.