Ariana-Covid: Un décès, 276 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de l’Ariana a enregistré, durant les dernières 72h, le décès par la covid19 d’une infirmière exerçant à l’hôpital Abderahmane Mami, en plus de la contamination de 276 nouvelles personnes par le virus.

Par ailleurs, la campagne de dépistage massif du coronavirus effectuée jeudi dans la délégation de Soukra a révélé 76 nouvelles contaminations parmi 419 tests réalisés.

Ainsi, le nombre total des contaminés est passé à 5909 cas et celui des défunts à 207 personnes dans le gouvernorat depuis le début de l’épidémie, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à l’Ariana.

Selon la même source, 66 nouveaux cas de guérison ont été déclarés, ce qui porte à 4879 le nombre total de personnes rétablies de l’infection dans le gouvernorat de l’Ariana jusqu’à maintenant, rappelant que depuis la propagation de l’épidémie, plus de 7360 analyses et 2100 tests rapides ont été effectués dans la région pour le dépistage du coronavirus.

