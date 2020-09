ARP : Ali Kooli s’expliquera sur tous les prêts Covid obtenus par la Tunisie

La commission des Finances à l’ARP procédera, demain mercredi, à l’audition du ministre des Finances, de l’économie et de l’investissement, Ali Koôli, concernant un accord de prêt conclu, le 4 juin 2020, entre la Tunisie et la Banque africaine de développement (BAD).

D’un montant de 180 mouillions euros, ce prêt de la BAD est destiné au financement du programme de lutte contre l’épidémie du coronavirus, à travers l’intégration sociale et l’emploi.

La commission a reporté, mardi, l’adoption du projet de loi relatif au décret gouvernemental N°28 de 2020, concernant ce prêt, en raison, selon le député Hichem Ajbouni, « de l’absence de données sur le prêt et de précisions sur les actions qu’il financera ».

Les parlementaires vont demander aussi des éclairages, durant l’audition de mercredi, sur tous les prêts octroyés à la Tunisie dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.