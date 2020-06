ARP: Examen d’un PL relatif à l’approbation d’un accord de crédit signé avec la BAD

Les travaux de la séance plénière tenue mardi au siège de l’ARP pour l’examen d’un projet de loi relatif à l’approbation de l’accord de crédit signé le 6 novembre 2019 entre la Tunisie et la Banque Africaine de développement (BAD) ont démarré.

Le montant du crédit est de 25,210 millions d’euros. L’objectif est de contribuer au financement du projet de développement et de promotion des systèmes agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan,

Le taux d’intérêt de l’accord est de 0,345% avec une période de remboursement de 20 ans et une période de grâce de 6,5 ans.