ARP: Ghannouchi appelle à un surcroit de solidarité et à l’apaisement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi a appelé, mardi, à l’ouverture de la séance plénière, « les Tunisiens, l’élite tunisienne et les partis politiques, toutes sensibilités confondues, à faire preuve d’un surcroit de solidarité, à privilégier l’apaisement et à resserrer les rangs pour le bien du peuple tunisien ».

Ghannouchi a, à cette occasion, adressé ses condoléances aux familles des victimes d’intoxication à l’alcool frelaté à la délégation de Hajeb El Ayoun et à la députée et présidente du bloc parlementaire du PDL, Abir Moussi, ainsi qu’au député du bloc de la Réforme Kheireddine Zahi, suite au décès de leurs pères.

Au début de la séance plénière, le député du bloc Tahya Tounes, Mabrouk Kourchid a appelé le bureau de l’ARP à publier une déclaration pour condamner les attaques dont sont victimes les palestiniens en Cisjordanie occupée et les tentatives de l’entité sioniste d’annexer des territoires palestiniens.

Kourchid a proposé d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la séance plénière.

Pour sa part, le député Safi Saïd (hors groupe) a demandé d’inclure un point à l’ordre du jour de la séance plénière sur la convocation du ministre de la Défense nationale au parlement pour clarifier les informations relayées à propos de la présence militaire américaine en Tunisie.

« Nous voulons connaitre la vérité auprès du ministre de la défense et du président de la République, mais aussi du président de l’ARP s’il dispose d’informations à ce sujet », a-t-il souligné.

Safi Saïd a également appelé le parlement à soutenir le peuple américain contre « le racisme et les campagnes fascistes dont souffre une importante partie de ce peuple », rappelant que le Congrès et le peuple américains avaient salué la révolution tunisienne en 2011.

Ghannouchi a décidé d’inclure les points proposés par les députés à l’ordre du jour d’une séance de dialogue qui sera organisée ultérieurement.

Sur un autre plan, le président du parlement a, officiellement, annoncé la démission du député Zouheir Makhlouf, du bloc du parti Qalb Tounes.

A noter que, l’ordre du jour de la séance plénière qui se tient en présence du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération Internationale, Mohamed Selim Azzabi et la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, comporte l’examen de deux projets de loi, le premier, portant sur un programme de soutien aux réformes dans le secteur hydraulique et le deuxième sur la gestion intégrée des zones côtières.

Le troisième point à l’ordre du jour de la séance porte sur un vote mettant fin aux mesures exceptionnelles relatives au fonctionnement de l’ARP.