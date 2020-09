ARP: Plénière sur la situation sanitaire dans le pays

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, jeudi, lors d’une réunion, de tenir une séance plénière le 2 octobre prochain, consacrée au dialogue avec le gouvernement sur la situation sanitaire et à l’adoption d’une décision relative à la mise en place de procédures exceptionnelles pour l’activité au parlement.

Selon un communiqué de l’ARP, la réunion de ce jeudi, présidée par Rached Ghannouchi, président du parlement, a porté sur la situation sanitaire générale dans le pays en raison de la prolifération du Covid-19 et sur les moyens d’assurer la continuité de l’action parlementaire face à la pandémie. La nouvelle session parlementaire étant programmée dans les prochains jours et qui coincide chaque année avec la présentation du budget de l’Etat et de la loi de finances.

Le bureau du parlement a appelé le gouvernement à « protéger davantage les Tunisiens et à communiquer efficacement sur les conséquences de la pandémie ».

A l’ordre du jour de la plénière du 2 octobre, un dialogue avec le gouvernement sur la réalité de la situation sanitaire, sociale et éducative dans le pays et les procédures à adopter pour limiter les dangers de la propagation du Covid-19.

L’adoption du projet de décision relatif à la mise en place de procédures exceptionnelles concernant les activités au parlement est également prévue au cours de cette plénière.

La même source précise qu’une correspondance sera adressée aux blocs parlementaires pour leur faire part du projet de décision en question et recevoir leur suggestions à ce sujet avant de se pencher sur la version finale dudit projet.

Par ailleurs, le bureau de l’ARP s’est aussi penché sur une correspondance du président du bloc parlementaire d’Ennahdha comportant une demande de retrait des projets de motions présentés auparavant au bureau par le parti. L’examen de ces projets de motion a, initialement, été programmé pour la plénière du 2 octobre.

Le groupe parlementaire d’Ennahdha appelle, également, les différents blocs à suspendre l’application de l’article 141 du règlement intérieur de l’ARP qui concerne la présentations des motions, et ce, jusqu’à ce que les modifications nécessaires soient apportées à celles-ci.

Le bureau de l’ARP a, en outre, étudié une demande formulée par la députée Lilia Bellil pour intégrer le bloc de La Réforme. Le 30 juillet dernier, Lilia Bellil a décidé de quitter le parti Qalb Tounès et son bloc parlementaire.