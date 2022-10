Arrestation à Tataouine d’une personne recherchée pour appartenance à une organisation terroriste

Une personne recherchée pour appartenance à une organisation terroriste et condamnée à trois ans de prison a été arrêtée dans la nuit du 15 au 16 octobre 2022 à Tataouine, .

Le porte-parole officiel de la direction générale de la Garde nationale a fait savoir que l’opération a été effectuée par une patrouille conjointe entre l’équipe de recherche, d’investigation et de renseignement frontalier de la garde nationale de Remada et le service de la prévention du terrorisme de la Garde nationale de Tataouine.

