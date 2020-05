Arrivée d’environ 190 Tunisiens de retour de Libye au passage frontalier de Ras Jedir

Environ 190 Tunisiens de retour de Libye sont arrivés cette nuit au passage frontalier de Ras Jedir.

Selon une source sécuritaire, ils seront transférés directement aux centres de confinement obligatoire après la finalisation des mesures sécuritaires et sanitaires nécessaires.

A noter que depuis le début de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, environ 4500 Tunisiens ont regagné le pays à travers le passage frontalier de Ras Jedir. Près de 300 personnes sont entrées en Tunisie, la semaine dernière. Des moyens logistiques et humains ont été mobilisés au passage frontalier de Ras Jedir pour assurer les mesures sécuritaires et sanitaires outre leur transport vers un hôtel de la région afin d’y passer leur quatorzaine obligatoire, a souligné le gouverneur de la région.