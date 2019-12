Artisanat : Des chiffres et des lettres de noblesse

Le secteur de l’artisanat tunisien se distingue par son fort potentiel en matière de création d’emplois, et son implantation dans les régions intérieures du pays. Il peut constituer le fer de lance d’une nouvelle approche de développement régional qui s’inscrit dans les priorités du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Des actions et des chiffres

C’est dans ce contexte, qu’un plan national stratégique visant le développement du secteur de l’artisanat a été lancé. Ce nouveau programme permettra la création, annuellement, de 30 mille emplois sur 5 ans et va contribuer au développement du secteur en question.

Selon un document publié ce lundi 23 décembre 2019 par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, les exportations des produits de l’artisanat devraient générer 80 millions de dinars (MDT) en 2019, contre 79 MDT en 2018.

D’après la même source, le volume des investissements dans le secteur devrait atteindre 24,4 MDT en 2019, contre 22,134 MDT en 2018, 22,608 MDT en 2017 et 16 MDT en 2016. En effet, le nombre des entreprises artisanales qui sont implantées dans diverses régions a atteint les 96 entreprises en 2017 contre 59 en 2016.

Le nombre d’artisans ayant participé aux salons et foires est passé de 3124 en 2017, à 4438 personnes en 2018. Ce nombre devrait atteindre les 5000 participants vers la fin de 2019.

S’agissant des manifestations dédiées à l’artisanat, leur nombre a atteint 92 contre 32 manifestations en 2016.

En ce qui concerne, le label de qualité attribué aux produits artisanaux du secteur du tissage et de la tapisserie en 2019, la même source indique qu’il sera généralisé à tous les autres secteurs de l’artisanat, et ce, à partir de janvier 2020, précise la même source.

Toujours selon le département du tourisme, plusieurs produits artisanaux ont été exportés vers de grands marchés internationaux à l’instar des Etats-Unis d’Amérique, le Canada et les pays européens tels que l’Italie, la France, l’Espagne et l’Angleterre(…).

Ouverture prochaine de villages artisanaux

Sur un autre volet, le département du Tourisme, a annoncé que l’année 2020 sera également marquée par l’ouverture de villages artisanaux dans les gouvernorats de Kasserine, Gafsa, Tataouine et Ben Arous.

Cette initiative a pour objectif de redynamiser la politique de développement du secteur de l’artisanat et s’insère ainsi dans le cadre d’un plan d’action s’appuyant notamment sur la mise à niveau des ateliers et entreprises artisanales, le financement des projets innovants, la formation et le développement des compétences et la facilitation de la commercialisation des produits de l’artisanat au double plan national et international.