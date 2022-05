Assemblées Générales Elective et Ordinaire de la BNA BANK 2022

La BNA, en tant que banque citoyenne et responsable à l’écoute de l’ensemble de ses stakeholders a tenu aujourd’hui, 29 Avril 2022 son rendez-vous annuel avec ses actionnaires qui s’est déroulé dans une atmosphère conviviale et sereine :

Une Assemblée Élective où les actionnaires minoritaires se sont réunis et ont pu choisir leur représentant au sein du conseil d’administration en la personne de Mr Kais JOMAA – Cette Assemblée a été l’occasion pour affirmer les principes de transparence et d’égalité de traitement des actionnaires à travers les mécanismes d’appel à candidature et d’élection ;

Une AGO où les actionnaires ont pu prendre connaissance de la situation financière de leur banque et de la portée de la performance réalisée par le management et le conseil d’administration, durant l’exercice 2021, et qui s’est soldée in fine par un bénéfice net de +163 MD.

Aussi, l’AGO de la BNA a été l’occasion pour exprimer les sollicitations et les requêtes diverses et variées de ses actionnaires et de les écouter de plus près. Cela s’est traduit par une augmentation du montant des dividendes, soit 0,8 D l’action contre 0,7 D proposé. Ce qui correspond à une augmentation de la rémunération des actionnaires de +60% par rapport à l’exercice précédent.