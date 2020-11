ATCT: Baisse de 52% des recrutements de Tunisiens à l’étranger

Les opérations de recrutement de compétences tunisiennes à l’étranger à travers l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT) ont baissé de 52,2% au cours des dix premiers mois de l’année en cours.

Selon les chiffres publiés récemment sur la page officielle de l’ATCT, sur 1302 personnes recrutées, 651 ont pris leurs fonctions à l’étranger contre 2723 recrutés et 2179 ayant pris leurs fonctions au cours de l’année écoulée.

Les offres d’emploi ont baissé de 31,8% au mois d’octobre 2020 atteignant 133 postes contre 195 offres en 2019.

Les recrutements ont concerné tous les secteurs dont essentiellement l’enseignement supérieur et secondaire, la direction, les ventes, l’ingénierie et le personnel paramédical, avait souligné Borni Salhi, le directeur général de l’ATCT dans une déclaration à l’agence TAP.

D’après la même source, la baisse enregistrée au niveau des recrutements est due aux répercussions de la pandémie qui ont fait chuter les prix du pétrole dans les pays du Golfe outre la suspension des vols dans plusieurs pays.

Il a, en outre, signalé que l’ATCT effectue actuellement les entretiens à distance et offre la possibilité de s’inscrire en ligne pour bénéficier de ses différents services et ce, dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du coronavirus.

A noter que jusqu’au mois de septembre 2020, plus de 20190 coopérants tunisiens travaillent à l’étranger.

- Publicité-