Attaque de Sousse : Le CCG exprime sa solidarité avec la Tunisie

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Nayef Falah Moubarak Al-Hajraf, a condamné l’attaque terroriste qui a visé deux gardes nationaux, dont un est tombé en martyr et l’autre blessé.

Il a exprimé la solidarité du Conseil avec la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme et la consolidation de sa sécurité et de sa stabilité nationales.

Dans une déclaration faite aujourd’hui, il a réitéré la position ferme du CCG contre les fléaux de la terreur et de l’extrémisme, en soutenant les efforts visant à tarir le financement du terrorisme.