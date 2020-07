Attayar s’en prend à Ghannouchi pour ses « violations du règlement intérieur de l’ARP »

Le bureau politique du Courant démocrate (Attayar) a déclaré, mardi, rejeter « les violations méthodiques du règlement intérieur de l’ARP par le président du parlement, Rached Ghannouchi ».

Il lui impute l’incapacité du parlement à assumer ses responsabilités et l’accuse de « l’orienter vers un conflit irresponsable avec le président de la République et le chef du gouvernement, sans prendre en considération les défis sécuritaires et socio-économiques que rencontrent le pays ».

Le bureau politique du parti s’est dit préoccupé par le paysage parlementaire, marqué par le chaos et les conflits politiques, et qui s’est dégradé par les violations répétées du règlement intérieur de l’ARP par son président, « soutenu par une majorité non déclarée au sein du bureau de l’Assemblée ».

Le Courant démocrate dénonce toutes les formes de violence et le chaos qui règne au sein de l’hémicycle qui ont pour objectif de monter des conflits à des fins électorales n’ayant aucun lien avec le rôle de l’assemblée et sa mission.