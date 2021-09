Attentat de Ksar Hellal : Terroriste ? On enquête encore

Le porte-parole officiel du Syndicat régional des forces de sécurité intérieure de Monastir, Mourad Ben Salah, a confirmé que les agents de la police judiciaire ont pu arrêter l’accusé de l’opération où un conducteur automobile avait écrasé un piéton, hier soir dimanche 27 septembre 2021 à ksar Hilal au centre-est de la Tunisie.

Dans une déclaration à la radio Shems FM, Ben Salah a déclaré que l’accusé était en état d’hystérie et non pas en état d’ivresse. « L’enquête se poursuit avec l’inculpé pour déterminer si l’opération était un attentat terroriste ou non. » Ajoute-t-il.

Mourad ben Saleh a ajouté qu’un jeune homme, né en 1999 originaire de la ville de Moknin, est décédé. Quatre autres ont subi des blessures de gravité variable, et ont été transférés à l’hôpital régional Haj Ali Sawa du Ksar Helal. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation et tentative de meurtre. Le suspect a été mis en détention afin de réaliser les tests nécessaires pour révéler les circonstances de ce drame.