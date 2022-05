Des menaces terroristes très sérieuses déjouées au cours du mois de ramadan

La porte-parole du ministère de l’Intérieur, Fadhila Khelifi, a affirmé que des menaces terroristes très sérieuses ont été déjouées au cours du mois de ramadan grâce au travail des unités sécuritaires.

Le travail de terrain accompli par les cadres sécuritaires et la promptitude opérationnelle des forces de sécurité se poursuivent et ne se limitent pas au seul mois de ramadan, a-t-elle ajouté.

Et de relever que la situation sécuritaire s’est, nettement, améliorée au cours de la dernière période.

La porte-parole du ministère de l’Intérieur a, par ailleurs, tenu à souligner que le Conseil des forces de sécurité intérieure, qui rassemble l’ensemble des hauts responsables sécuritaires, se réunit désormais tous les deux mois environ et non plus une fois par an. Ces réunions sont axées sur la sécurité et la stabilité du pays et les décisions qui émanent sont prises de manière collective, a-t-elle expliqué.

Le département de l’Intérieur fera front à toute tentative visant à déstabiliser le travail des sécuritaires ou porter atteinte à l’ordre public à travers la diffusion de fausses informations.

Au ministère de l’Intérieur, on ne fait pas de politique. Seules priment les politiques et les priorités sécuritaires, a-t-elle dit.

