Au CPA de Mornag, on accueille aussi les étrangers

La responsable du service des personnes âgées à la délégation régionale de la femme et de la famille à Ben Arous, Khadija Mhisni, a fait savoir que le nouveau centre de protection des personnes âgées de Mornag est prêt, aujourd’hui, pour accueillir des pensionnaires tunisiens et étrangers résidant en Tunisie. Elle a ajouté, dans une déclaration à la TAP que ce centre privé, conçu selon des normes internationales, répond aux besoins des personnes âgées de 60 ans et plus. Selon la responsable, l’établissement est placé sous la tutelle de la délégation régionale de la femme de Ben Arous en matière d’inspection et d’accompagnement.

Mhisni a souligné que le séjour dans ce centre moderne peut être temporaire ou permanent, et l’établissement propose des tarifs préférentiels durant les deux premières semaines de ce mois. Le centre comprend 45 chambres individuelles, doubles et triples, toutes équipées. D’une capacité d’accueil de 80 à 100 personnes, le centre propose à ses pensionnaires des activités variées comme le théâtre, les arts, les expositions, l’animation et les concerts.

Notons que 10% (64 mille 500 personnes) de la population de la région de Ben Arous sont des personnes de troisième âge.