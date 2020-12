Une augmentation a été décidée des prix de vente de la farine de qualité supérieure (PS-7) et de la semoule emballée dans des sacs de 1 et 5 et 10 et 20 kg, selon un document parvenu, vendredi, à l’Agence Tunis Afrique Presse.

Le prix d’un kilo de farine de qualité supérieure emballée augmente de 700 millimes à 850 millimes et d’un kilo de semoule emballée de 700 millimes à 790 millimes.