Augmentation du nombre de vols à partir de 3 aéroports libyens vers la Tunisie

Le ministère du transport du gouvernement libyen d’union nationale a annoncé, lundi, un accord pour augmenter le nombre de vols vers la Tunisie à partir de 3 aéroports libyens.

Cette annonce a été faite lors d’une réunion entre le ministre des communications, Mohamed Salem Al-Shoubi, et l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Laajili.

Le ministère des transports a précisé qu’il a été convenu d’augmenter le nombre de vols entre l’aéroport de Misrata – Tunisie, l’aéroport de Sebha – Tunisie, et l’aéroport d’Al-Abraq – Tunisie.

Ont été également discutés les moyens d’intensifier les comités de coordination de la sécurité aéroportuaire en organisant un certain nombre de réunions techniques entre les services de sécurité des deux pays, pour évaluer les aéroports et accélérer le retour des vols entre les deux pays.

La réunion a abordé un certain nombre de questions liées à l’organisation du mouvement des ports et des passages frontaliers entre les deux pays et le point de passage frontalier de Ras Jedir en particulier, où un poste frontalier alternatif a été proposé pour le mouvement des camions afin de réduire les embouteillages pour les voyageurs, d’inaugurer une ligne maritime et de réattribuer le trafic aérien à Tuniair.

La décision d’empêcher l’Union européenne d’entrer dans l’espace aérien libyen, ou d’utiliser les aéroports européens, et de demander des conseils techniques pour le retour des avions européens dans l’espace aérien libyen a également été discutée.