Augmentation salariale: Versement de la 3e tranche dans le secteur de la fonction publique

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, hier mardi, qu’en vertu d’un accord convenu avec le gouvernement, la troisième tranche des augmentations salariales au profit des agents de la fonction publique sera versée prochainement avec effet rétroactif à partir du mois d’août 2020.

L’accord a été convenu lors d’une réunion entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et les membres du bureau exécutif de la centrale syndicale. Dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, l’UGTT a indiqué que la troisième tranche sera versée après la publication de la décision dans le journal officiel de la République Tunisienne (JORT) vers la fin de cette semaine. Les deux parties ont, également, convenu, selon la même source, de l’augmentation du salaire minimum garanti des agents du secteur privé. La réunion a regroupé des membres du gouvernement et du bureau exécutif de l’UGTT sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et en présence du secrétaire général de l’organisation syndicale, Noureddine Taboubi.