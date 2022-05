Avec Mourad Ben Chaabane, Mac Sa remporte le « Lipper Fund Award »

La Sicav Obligataire à capitalisation « Fidelity Sicav Plus », gérée par MAC SA, remporte le prix du meilleur fonds aux Refinitiv Lipper Fund Awards en Suisse, dans la catégorie Bonds TND. Cette distinction

salue résultats sur les 3 dernières années avec une performance cumulée nette d’impôts de 22.88%* sur la période 2019-2021. et récompense la gestion obligataire de l’intermédiaire tunisien confirmant sa

capacité à créer de la valeur sur cette classe d’actifs à moyen et long terme.

« C’est une excellente nouvelle pour nos clients et une récompense du travail de nos équipes. Il est très satisfaisant de voir notre SICAV, qui ressort en tête sur le plan national au regard de ses performances sur

3 ans, décrocher le Refinitiv Lipper Fund Awards. Ce prix vient confirmer nos choix stratégiques pour les actifs obligataires et la robustesse de notre processus d’investissement », indique Mourad Ben Chaabane,

Directeur Général de MAC SA.

Chaque année, le cabinet d’analyse financière Refinitiv, anciennement Thomson Reuters, décerne le Lipper Fund Award. Ce prix récompense depuis plus de 30 ans les fonds de placement dans diverses

catégories, dont l’évolution de la valeur est particulièrement solide et constante, sur trois, cinq et dix ans. Basé sur une méthodologie quantitative, le Lipper Fund Award reflète une évaluation véritablement

indépendante de la performance des fonds.

La SICAV Obligataire de MAC SA, FIDELITY SICAV PLUS, a été distinguée pour sa solide performance sur les trois dernières années. Gage de qualité, ce prix témoigne de la durabilité et des compétences de

gestion du portefeuille obligataire de notre SICAV. Créée en septembre 2018, FIDELITY SICAV PLUS est une SICAV obligataire à capitalisation, distribuée par MAC SA et Amen Bank, totalise à ce jour près de 480

millions de dinars d’actifs nets, plaçant le produit en tête des actifs obligataires disponibles sur son marché. La SICAV affiche encore le meilleur rendement de sa catégorie soit 2.36%*.

Rappelons que chaque année, les Lipper Fund Awards de Refinitiv couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction de la cote Leader

accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie où il est admissible remporte le Lipper Fund Award de Refinitiv.

On rappelle aussi que MAC SA est un intermédiaire en bourse indépendant. Créée en 1998, il est devenu un pionnier des métiers de la bourse à savoir la négociation boursière, l’asset management, corporate finance et l’analyse et recherches . Grâce à son

indépendance et son savoir-faire alliant recherche et innovation, il est à l’origine de la Sicav « FIDELITY SICAV PLUS » offrant le meilleur historique de performance de sa catégorie, depuis son lancement en Septembre 2018. Composée

d’une équipe de gérants et d’analystes, MAC SA innove perpétuellement et développe des solutions d’investissement dans une logique d’amélioration continue afin de répondre aux besoins et attentes de l’ensemble de ses clients,

particuliers et professionnels. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.macsa.com.tn