Mac Sa deux fois primée en 2023 par CFI

Pour clôturer l’année, MAC SA remporte deux récompenses de renom. Des reconnaissances qui honorent la société et la confortent dans ses choix stratégiques. Sacrée d’abord meilleur intermédiaire en Bourse 2023 en Tunisie, MAC SA remporte aussi le prix « Meilleur équipe de gestion 2023 » confirmant son leadership en matière de gestion d’actifs.

MAC SA, « Meilleur intermédiaire en bourse en Tunisie 2023 » : cette distinction décernée par Capital Finance International (CFI) pour la 3ème année consécutive, salue les performances et les réalisations du groupe depuis 2021. Est ainsi reconnu également son rôle majeur dans le développement du marché financier et dans l’accompagnement des groupes et sociétés tunisiennes dans leur quête de croissance.

Dans son rapport, le jury de CFI.co estime que MAC SA « a toujours prôné son indépendance pour mieux prodiguer ses conseils à ses clients en toute neutralité, objectivité et loin des pressions de conflits d’intérêts ».

Une deuxième distinction vient s’ajouter à cette année riche de succès, celle de la meilleure équipe de gestion « Best Asset Management Team Tunisia 2023 » grâce aux performances réalisées notamment par son produit de placement phare, FidelitySicav Plus.

L’OPCVM réalise pour la cinquième année consécutive le meilleur rendement de la place tout en assurant une sécurité et une disponibilité immédiate du placement. Rappelons que cette SICAV a également remporté deux années de suite les Refinitiv Lipper Fund Awards, qui récompensent chaque année les fonds et les sociétés d’investissement ayant obtenu de manière constante de solides performances ajustées au risque par rapport à leurs pairs.

« Cette année encore, nous sommes honorés d’avoir remporté ces deux prix d’excellence internationale » a déclaré Mourad Ben Chaabane, Directeur Général de MAC SA. Ces prix prestigieux, nous les devons à la confiance de nos clients qui, année après année, choisissent MAC SA et ses services dans leur stratégie de placement. Nous tenons également à féliciter les membres de notre équipe pour ces accomplissements remarquables en cette année particulièrement difficile. C’est grâce à eux que nous pouvons accomplir notre mission de procurer à nos clients des solutions actives qui se distinguent ».

MAC SA est un groupe financier indépendant. Créée en 1998, il est devenu un pionnier des métiers de la bourse à savoir la négociation boursière, l’asset management, l’analyse & recherche ainsi que la corporate finance et le private equity. Grâce à son indépendance et son savoir-faire alliant recherche et innovation, il est à l’origine de la Sicav « FIDELITY SICAV PLUS » offrant le meilleur historique de performance de sa catégorie, depuis son lancement en Septembre 2018. Composée d’une équipe de gérants et d’analystes, MAC SA innove perpétuellement et développe des solutions d’investissement dans une logique d’amélioration continue afin de répondre aux besoins et attentes de l’ensemble deses clients, particuliers et professionnels.

La CFI.co c’est quoi ?

CFI.co (Capital Finance International), est un magazine imprimé et une ressource en ligne fournissant des informations sur les affaires, l’économie et la finance. Le magazine reconnaît que la distinction traditionnelle entre les marchés émergents et développés est désormais beaucoup moins significative à mesure que les économies mondiales convergent. Basée à Londres, la ville la plus multiculturelle au monde, CFI.co couvre et analyse les moteurs de ces changements. Combinant les points de vue d’organisations multilatérales et nationales de premier plan avec le leadership éclairé de certains des plus grands esprits du monde, l’équipe éditoriale dédiée de CFI.co veille à ce que les lecteurs comprennent mieux les forces qui influencent et remodèlent l’économie mondiale.

Chaque année, CFI.co recherche des individus et organisations qui contribuent de manière significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. Reportant depuis l’avant-garde des économies en mutation, CFI.co considère que les meilleures pratiques peuvent provenir des quatre coins du monde. Son programme de remise de prix a pour objectif d’inspirer tout un chacun à améliorer sa propre performance.

Le rapport du jury est disponible sur ces liens :

