Azour: Le FMI en contact permanent avec les autorités tunisiennes et attend un nouveau programme de réformes du gouvernement

Le Fonds monétaire international (FMI) est en contact permanent avec les autorités tunisiennes pour fournir une assistance technique et des conseils, a affirmé, mardi, Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds.

Le FMI suit, également, la situation dans le pays pour obtenir davantage d’informations sur les plans de réformes et les politiques que le nouveau gouvernement adoptera, a-t-il encore dit, en réponse à une question posée par la Tap sur la disposition de l’Institution de Bretton Woods d’aider la Tunisie, notamment, après la dégradation de sa notation souveraine.

Le responsable a, en outre, annoncé qu’il s’entretiendra, au cours des prochains jours, avec des membres du gouvernement tunisien.

Et de poursuivre : « Il est important de booster la croissance, et cela nécessite une réduction des dépenses publiques, une aide au secteur privé qui a été touché par la pandémie, outre la lutte contre l’inflation. »

A rappeler que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva avait déclaré, mercredi, que le pays a besoin de réformes économiquement ciblées et urgentes, afin de stabiliser l’économie et mettre les finances publiques sur une voie durable. L’objectif étant de créer un climat favorable à la création d’emplois et permettre une croissance plus durable.

« Nous nous sommes largement engagés sur le niveau technique et avons fourni des capacités de développement pour soutenir les autorités tunisiennes, afin que nous puissions travailler ensemble pour un programme-pays et sur l’amplification des actions prioritaires à même d’aider la Tunisie à faire face, entre autres, aux pressions fiscales comme nous le faisons avec d’autres pays », a-t-elle encore précisé.