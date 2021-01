BAD: Une tunisienne nommée DG pour l’ Afrique australe

La tunisienne Leïla Farah Mokaddem a été nommée par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) en tant que directrice générale pour la région de l’ Afrique australe.

Le Groupe de la BAD a annoncé, également, la nomination de directeurs généraux pour les régions de l’Afrique de l’Est, centrale et de directeurs généraux adjoints pour les régions de l’Afrique de l’Est, centrale, du Nord, australe et de l’Afrique de l’Ouest, selon un communiqué publié, jeudi, par la BAD.

Leïla Farah Mokaddem pilotera le dialogue de haut niveau et les opérations de la Banque, en veillant à assurer une mise en œuvre efficace, efficiente et réussie des opérations dans les pays concernés. Elle dirigera et contrôlera l’adaptation aux exigences spécifiques de chaque pays et opération avec une plus grande efficacité, une meilleure optimisation et une valeur ajoutée dans l’utilisation des ressources afin de générer des retombées en aval au profit des pays membres régionaux (PMR) et du secteur privé dans la région de l’Afrique australe, d’après la même source.

Professionnelle dans le domaine de la finance internationale avec .plus de 25 ans d’expérience au sein de banques multilatérales de développement et d’institutions internationales, elle a rejoint la Banque en septembre 2002.

En 2017, elle a été nommée cheffe de bureau-pays au Maroc. Auparavant, Leila Farah Mokaddem a été représentante résidente de la Banque en Egypte de 2014 à 2017 et représentante résidente régionale à Dakar, au Sénégal, de février 2010 à décembre 2013. A ce titre, elle a dirigé avec succès l’engagement et les partenariats stratégiques de la Banque ainsi que le dialogue et les opérations de haut niveau.

Avant d’être nommée dans les bureaux extérieurs, elle a occupé le poste de cheffe de division des Institutions financières au département du Secteur privé au siège de la Banque, où elle a conçu des solutions financières innovantes pour l’Afrique, notamment le Fonds de garantie des PME africaines, l’Initiative de financement du commerce de la Banque africaine de développement et l’Initiative pour les femmes entrepreneures.

Elle a également géré un portefeuille d’investissement s’élevant à plusieurs milliards de dollars dans plus de 35 pays africains, en particulier dans le secteur privé, les infrastructures et le secteur des services financiers et a été membre du conseil d’administration de la Banque de développement de l’Afrique de l’Ouest (BOAD) et d’Advans Holding (microfinance).

Elle est actuellement membre suppléante du Conseil d’administration d’Afreximbank.

Avant de rejoindre la Banque, elle a été conseillère fiscale au Fonds monétaire international (FMI) d’août 1996 à décembre 1999. Elle a commencé sa carrière au ministère de l’Economie de la Tunisie.

Leïla Farah Mokaddem est titulaire d’un diplôme en finance de l’Institut des hautes études commerciales (HEC) de Carthage (Tunisie) et d’un master en commerce international de l’Institut supérieur de gestion de Tunisie.