Badreddine Gammoudi : L’affaire de la BFT bientôt examinée

Le président de la commission de lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics, Badreddine Gammoudi a annoncé que l’affaire de la Banque franco-tunisienne (BFT) sera, bientôt, examinée et ce en présence des ministres des Finances, Nizar Yaïche, et du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières Ghazi Chaouachi, lors d’une plénière le 18 mai à l’ARP. .

»Cette affaire de la BFT est la plus grande affaire de corruption de l’histoire de la Tunisie, car les dirigeants de la banque l’ont mis en faillite à cause de l’octroi de prêts sans garantie », a-t-il dit.

Rappelons que cette banque appartenait au Français Raoul Daninos, et fût par la suite confisquée par l’État tunisien dans les années 60, évoluant depuis dans le sillage de la Société tunisienne de banque (STB).

Dans les années 80, l’Etat a pris son contrôle et l’a privatisée et c’est ABCI Investment limited qui s’est présentée pour acquérir la banque.