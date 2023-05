Baisse de 18% de la production nationale de pétrole à fin mars 2023

La production nationale de pétrole brut s’est située à 358 Kilotonnes (Kt), à fin mars 2023, enregistrant ainsi une baisse de 18%, par rapport la même période de l’année 2022, selon le rapport sur la conjoncture énergétique consacré au mois de mars 2023 et publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Selon l’observatoire, cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Halk el Manzel qui est entré en production en 2021 (-59%), Ashtart (-37%), El borma (-15%), M.L.D (-32%), Adam (-16%), Cherouq (-31%) , El Hajeb /Guebiba (-16%) et Miskar (-10%).

En revanche, d’autres champs ont connu une amélioration production à l’instar de Gherib

(+38%), d’Hasdrubal (+5%) et de Cercina (+2%).

Pour ce qui est de la demande nationale de produits pétroliers, elle a régressé entre fin mars 2022 et fin mars 2023, de 4% pour se situer à 1081 kilotonnes équivalent pétrole (ktep).

L’observatoire a fait état d’une baisse de la demande du GPL de 2%, du fuel de 15%, des essences de 6% et du gasoil de 5%. En contrepartie, la demande du jet d’aviation a enregistré une hausse de 18%.

La structure de la consommation de produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif, jusqu’à fin mars 2023, à l’exception de quelques produits notamment le fuel dont sa part a baissé de 5% à fin mars 2022 à 4% à fin mars 2023.