Baisse de la production nationale de pétrole brut de 8,7%, en 2020

La production nationale de pétrole brut a atteint 1520 kt (kilotonnes) en 2020, enregistrant ainsi, une baisse de 8,7%, par rapport à 2019, en raison de la régression de la production dans plusieurs champs notamment El borma (-22%), le plus important champ au plan national, Adam (-37%), Cherouq (-43%), M.L.D (-23%), Hasdrubal (-13%) et Miskar (-16%).Cette baisse est due à la fermeture de la vanne d’El Kamour du 16 juillet jusqu’au 5 novembre 2020, causant la réduction progressive ou l’arrêt de la production dans plusieurs champs de sud, selon la capacité de stockage, a précisé l’Observatoire National de l’Energie, dans son rapport de Conjoncture de l’Energie, publié récemment.Ainsi, la moyenne journalière de la production de pétrole a baissé de 35,4 mille barils/j à fin 2019, à 32,9 mille barils/j à fin 2020.A signaler que la production courant le mois de décembre 2020 a diminué de 6% par rapport à novembre 2020 et a diminué de 14% par rapport à décembre 2019.Toutefois, les Concessions Franig/Baguel/Tarfa et ceux de Hajeb/Guebiba ont connu une hausse de la production respectivement de 15% et de 4,5%. » Pendant la période de confinement, la production dans les différentes concessions a continué à un rythme normal, en dépit de la baisse due au déclin naturel au niveau des principaux champs pétroliers, nous n’avons pas enregistré de perturbations significatives de la production « , a noté l’Observatoire.

