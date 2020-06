Baisse des prix de vente de produits pétroliers à partir de minuit

Le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique vient d’annoncer une baisse des prix de vente au public de certains produits pétroliers, à partir de minuit.

Cette baisse concernera l’essence sans plomb (réduction de 30 millimes à 1975 millimes/litre, gasoil sans soufre (-25 millimes à 1750 millimes/litre) et le gasoil (-20 millimes à 1510 millimes/litre)

Cette décision a été prise, selon le département de l’Energie, lors de la réunion mensuelle, tenue récemment, de la Commission technique chargée de la fixation et du suivi des prix de vente des produits pétroliers finis importés ou raffinés localement.