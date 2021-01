Baisse des volumes des échanges sur la côte de la bourse de 0,9%

Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse, a légèrement baissé en 2020 de 0,9% pour atteindre 1 576MD contre 1 590MD en 2019, soit un volume moyen quotidien de 6,3MD contre 6,4MD en 2019, selon une note publiée, jeudi soir, par la Bourse de Tunis (BVMT) intitulée » Bilan de l’activité boursière 2020 « .

Les échanges de titres de capital ont représenté 89% du volume des échanges sur la Cote de la Bourse pour un montant de 1 411MD contre 1 329MD en 2019, soit une évolution de 6,1%.

Les transactions de blocs ont représenté une part de 17% du volume des échanges sur les titres de capital et une part de 15% sur la Cote de la Bourse, soit 238MD contre 456MD en 2019.

Quant à la part des transactions sur les titres de créances, elle a représenté 11% du volume traité sur la Cote, soit 164MD en 2020 contre 261MD en 2019.

Répartis par secteur, les échanges sur titres de capital ont été dominés par le secteur » Biens de Consommation » qui a accaparé 36,2% du volume des échanges sur la Cote, soit 475MD, suivis par le secteur » Finances » représentant 32,2% du volume et le secteur » Industrie » avec une part de 11,7%.

Les échanges sur les titres de capital ont été dominés par les tunisiens avec une part de 78,3% du volume, suivis des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilière (OPCVM) avec une part de 12,6%.

Les étrangers ont accaparé une part de 7,9% du volume sur les titres de capital.

/// Comportement des Actions Cotées ///

La balance des variations des cours durant l’année 2020, a été légèrement plus marquée par les baisses qui ont touché 43 valeurs, que par les hausses de 37 valeurs.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2020 sont SERVICOM qui a clôturé l’année avec un rendement de 229,5%, suivi d’UADH avec 194,7% et TUNINVEST-SICAR avec 194,2%.

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres MIP, ICF et ASSAD qui se sont repliés respectivement de 36,4%, 35,5% et 34,9%.

Pour ce qui est de la participation étrangère, les acquisitions effectuées par les étrangers sur les titres cotés, ont totalisé, en 2020, un montant de 68,2MD contre des cessions de 154MD ; ce qui a fait ressortir un solde net négatif de 85,9MD.

La capitalisation boursière détenue par les étrangers est passée à 5 831MD représentant 25,25% de la capitalisation globale du marché contre 5 867MD et une part de 24,73% en 2019.

