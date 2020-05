Baisse importante de la demande des produits pétroliers au cours du mois d’avril

-La demande locale des produits pétroliers, de gaz naturel et d’électricité a enregistré une baisse notable, au cours du mois d’avril sur fond de mesures gouvernementales visant à enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19, a révélé le ministère de l’Energie, des mines et de la transition énergétique.

Concernant la demande des produits pétroliers, elle a reculé de 59% en avril 2020, par rapport à la même période de 2019, la demande de Gasoil a baissé de 63%, et celle de l’essence a régressé de 60. La demande du kérosène a baissé de 99,9 % et celle du carburant industriel de 90%.

Le ministère a expliqué cette chute par les mesures gouvernementales prises depuis le 22 mars dernier contre le Covid-19, citant particulièrement le confinement total qui a causé une baisse de l’activité économique, au cours de la dernière semaine de mars 2020, et qui s’est aggravée au mois d’avril.

D’après la même source, la demande du gaz naturel a diminué de 26%, en avril 2020, la consommation de gaz a reculé de 48% et son utilisation dans la production de l’électricité a baissé de 16%. Pour ce qui est de la demande d’électricité, elle régressé de 20%, en avril 2020, par rapport à avril 2019.

Le ministère a fait savoir, samedi, que les prix des carburants seront ajustés, chaque mois, conformément à la décision du ministre de l’énergie des mines et de la transition énergétique et du ministre des Finances, du 31 mars 2020.