Base sur la Lune: La Chine va tester des briques dans l’espace

La Chine pourra-t-elle construire sa base sur la Lune avec… du sol lunaire? Pour tenter de répondre à cette question, elle vient d’envoyer dans l’espace, afin de les tester, des briques conçues avec ce matériau novateur.

Une fusée cargo transportant des échantillons de briques a ainsi décollé vendredi soir à destination de la station spatiale Tiangong, dans le cadre de la mission de Pékin visant à envoyer des humains sur la Lune d’ici 2030 et à y construire une base permanente d’ici 2035.

« La Chine a lancé le vaisseau cargo Tianzhou-8 depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang dans la nuit de vendredi à samedi pour livrer des fournitures à sa station spatiale Tiangong (« Palais céleste ») en orbite », a indiqué l’agence de presse nationale Xinhua, citant l’agence spatiale chinoise.

La Chine a investi ces dernières décennies des milliards de dollars dans son programme spatial pour rattraper les Etats-Unis et la Russie.

Plusieurs échantillons de briques, de compositions différentes, seront soumis à des conditions extrêmes, similaires à celles rencontrées sur la Lune.

« Il s’agira principalement de les exposer à l’espace », déclare à l’AFP Zhou Cheng, professeur à l’Université des sciences et technologies de Huazhong, à Wuhan (centre de la Chine), dont l’équipe de chercheurs a élaboré les briques.

« On les placera à l’extérieur de la station spatiale et on les laissera là, soumis aux éléments » afin de « voir si leurs performances se dégradent ou pas », explique-t-il.

Car tout matériau sur la Lune devra affronter des conditions extrêmes.

Déjà, la température, qui peut varier de façon drastique, potentiellement de -190°C à +180°C.

Ensuite, la Lune n’étant pas protégée par une atmosphère, elle est frappée par une grande quantité de rayonnement cosmique et par des micrométéorites. Les séismes lunaires peuvent également fragiliser les structures construites sur son sol.

