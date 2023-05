Basket – ProA (Super play-off) : USMo-CA, la finale 1 ce vendredi à partir de 19h30

La Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB) a annoncé que la Finale n°1 du super play-off du championnat Pro A de la discipline entre l’US Monastir et Le Club africain aura lieu cet après-midi à partir de 19h30, à la salle Mzali de Monastir.

Super Play-off

1ère journée

vendredi 12 mai, à la salle de Monastir :

US Monastir – C. Africain

2e journée

mardi 16 mai, à la salle de Monastir :

US Monastir – C. Africain

3e journée :

samedi 20 mai, à la salle omnisports de Radès:

C. Africain – US Monastir

4e journée :

mardi 23 mai, à la salle omnisports de Radès

C. Africain – US Monastir

5e journée

vendredi 26 mai

salle de Monastir – C. Africain

