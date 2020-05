Bataille rangée entre des jeunes de 2 villages à Kébili. Au moins 7 blessés

Des affrontements ont eu lieu, samedi, entre des jeunes de Tinbar, dans la délégation de Kébili-nord, et le village voisin d’El Menchia dans la délégation de Souk Lahad, faisant, au moins sept blessés, dont certains à la chevrotine. La délimitation territoriale entre les deux villages serait la cause de ces différends.

Six blessés ont été admis à l’hôpital régional de Kebili. Trois touchés par des tirs de chevrotine et trois blessés par des jets de pierre. Un seul a été retenu à l’hôpital, les autres ont pu rentrer chez eux, après avoir reçu les soins nécessaires, fait savoir à l’agence TAP un médecin du service des urgences.

Par ailleurs, une source médicale à l’hôpital local de Souk Lahad affirme qu’un blessé léger a été pris en charge par l’établissement.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour maîtriser la situation et protéger les personnes et les biens.

Le gouverneur de la région et les délégués de Kébili-nord et Souk Lahad se sont déplacés sur les lieux pour inciter les habitants des deux villages au calme et pour les aider à régler leurs différends par le dialogue.