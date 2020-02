BCT: 63 bureaux de change manuel opérationnels en Tunisie

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) vient de publier une liste actualisée des bureaux de change manuel en activité, regroupant 63 entités dont 25 bureaux installés dans la Capitale Tunis et ses banlieues, et le reste réparti entre les différentes destinations touristiques.

Depuis le début de l’année 2019, la BCT s’est lancée dans l’octroi des autorisations des bureaux de change des devises. 14 bureaux son entrés en activité en juillet 2019. Sept bureaux de change sont, aussi, opérationnels dans le gouvernorat de Sousse, alors que les gouvernorats du sud (Médenine, Djerba et Zarzis) se sont dotés de 8 bureaux et les autres destinations touristiques, à l’instar de Hammamet et Nabeul, ont bénéficié d’un nombre plus restreint de ce type de bureaux.

Il convient de rappeler que le premier bureau de change est entré en activité le 15 mars 2019 alors que le dernier bureau a entamé ses activités le 24 janvier 2020, selon les données de la BCT.

Les bureaux de change ont pour mission d’acheter les devises échangeables contre le dinar, en changeant des monnaies en contrepartie du dinar par les voyageurs, avec l’achat des monnaies revendues par les voyageurs résidents au titre des primes touristiques non utilisées ainsi qu’au titre des dépenses consacrées à des missions ou des stages.

Ces bureaux s’acquittent de la reconversion, au profit des voyageurs non-résidents, du reliquat des dinars qu’ils détiennent suite à une cession de devises, prévue par la circulaire aux intermédiaires agréés n°94-13 visant la vente de devises contre des dinars au titre des allocations touristiques.

Ils vendent également des devises contre le dinar, au titre des frais de missions et de stages à l’étranger, au profit du personnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics.

A cet effet, le bureau de change manuel doit se faire remettre un original signé de l’autorisation de transfert en espèces.

Il convient de signaler que la circulaire n°7 de l’année 2018 stipule que toute personne physique résidente de nationalité tunisienne qui compte exercer l’activité de change manuel par l’ouverture d’un bureau de change doit obtenir au préalable, l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et détenir une copie certifiée conforme à l’original d’un certificat de formation en matière de change manuel délivré à l’intéressé par l’Académie des Banques et Finances relevant de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF).