BCT: Les avoirs nets en devises couvrent 161 jours d’importation

Les avoirs nets en devises ont dépassé les 23,1 milliards de dinars, soit l’équivalent de 161 jours d’importation, à la date du 5 janvier 2021, ce qui représente un nouveau record, selon les dernières statistiques publiées, mercredi, par la Banque Centrale de la Tunisie (BCT).

Les avoirs en devises ont augmenté de plus de 3,8 milliards de dinars (+ 51 jours d’importation), par rapport à la même période de l’année écoulée.

Cette hausse des réserves est expliquée par une baisse de la valeur des services de la dette extérieure cumulés, face à une hausse des revenus du travail cumulés, et un rétablissement au niveau de la balance commerciale à 11,6 milliards de dinars, à fin novembre 2020 (baisse de 6,1 milliards de dinars, par rapport à novembre 2019).

La BCT a fait état, aussi, de la baisse du volume global du refinancement, à la même date, de 19%, à 9,5 milliards de dinars, alors que le total des transactions interbancaires a légèrement augmenté de près de 2%, en comparaison avec les chiffres de janvier 2020.

Quant au taux du marché monétaire (TMM), il s’est stabilisé au niveau de 6,10%, contre 7,85%, en janvier 2020. Il est à noter que le taux moyen mensuel de TMM s’est situé à 6,12%, durant le mois de décembre 2020, soit le plus bas niveau depuis le mois de mars 2018 (6,04%).

- Publicité-