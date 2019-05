Béja : Augmentation des réserves en eau dans les barrages

Les barrages à Béja ont atteint, lundi, leurs capacités maximales de stockage, après la chute d’importantes quantités de pluies durant les dernières 48 heures.

Au barrage Sidi El Barrak, le taux de remplissage a atteint 100,2 %, soit un volume d’eau de 287,1 millions m3.

Au barrage Sidi Salem, le taux de remplissage s’est élevé à 98,1 %, soit un volume de rétention d’eau de 569,2 millions m3.

Au barrage Kasseb, le taux de remplissage a dépassé 80%.

“Ces taux n’ont pas été enregistrés depuis plusieurs années”, a affirmé Cherif Gasmi, directeur du barrage Sidi Salem, à la correspondante de l’agence TAP à Béja, ajoutant que la direction du barrage contrôle de près la situation.

Les quantités de pluies tombées durant les dernières 48 heures ont varié entre 3 et 65 millimètres à Béja et entre 6 et 109 millimètres à Jendouba.