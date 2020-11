Béja : deux décès et 81 nouvelles contaminations

Deux patients covid19 sont morts, dimanche, au gouvernorat de Béja, a annoncé la direction régionale de la santé.

Les défunts, âgés respectivement de 68 ans et 70 ans, sont originaires de Goubellat et Béja.

Par ailleurs, 81 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été recensés dans la région.

Ces cas ont été découverts notamment à Béja (46 cas), Testour (12 cas), Amdoun (9 cas), Medjez El Bab (7 cas) et Teboursouk (3 cas), précise la même source.

Avec ces nouveaux patients covid19, le nombre total de cas positifs dans le gouvernorat est passé à 1442 personnes depuis la propagation du virus dont 60% des cas sont guéris de l’infection.

