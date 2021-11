Belhassine s’entretient avec des responsables français et jordaniens sur la relance post-covid

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine s’est entretenu, mardi après-midi, par visioconférence, avec le président des Entreprises du voyage (EDV), Jean-Pierre Mas, auquel il a exposé la situation sanitaire dans le pays, mettant l’accent sur l’amélioration enregistrée grâce à l’évolution importante du nombre des citoyens vaccinés.

Il a par ailleurs indiqué que les employés des différents établissements touristiques sont complètement vaccinés, rappelant l’existence d’un protocole sanitaire propre au secteur touristique. Lequel protocole a fait preuve d’efficacité, ce qui constitue une garantie pour la sécurité des touristes tunisiens et étrangers.

De son côté, Jean-Pierre Mas a souligné l’importance de la destination tunisienne pour les touristes français exprimant son attachement à convaincre les autorités françaises de placer la Tunisie dans la liste verte suite à l’amélioration de la situation sanitaire et l’application du protocole sanitaire du secteur touristique.

Créé en 1945, Les Entreprises du Voyage (ex SNAV) est l’interlocuteur des pouvoirs publics français pour l’ensemble des métiers qu’il représente (Voyages en France, Tour-opérateurs, Distributeurs et Assembleurs de voyages, Voyage d’affaires, Organisateurs de voyages de groupes, Organisateurs de séminaires, congrès, foires et salons, Voyages de jeunes…).

//Entretien avec le ministre jordanien du tourisme Nayef al-Fayez

Belhassine a eu également un entretien avec son homologue jordanien Nayef al-Fayez. Cet entretien a été l’occasion d’examiner les clauses du projet d’accord sur la coopération touristique entre les deux pays pour la période 2022-2024 qui sera signé lors de la prochaine réunion de la haute commission mixte tuniso-jordanienne.

Les deux ministres ont, à cette occasion, passé en revue les issues de la réunion préparatoire tenue entre les deux parties le 3 novembre 2021, lors que de laquelle il a été décidé de former quatre équipes mixtes de travail dans les domaines de l’artisanat, de la promotion et du marketing touristiques, de la formation touristique et de la diversification de l’offre touristique.

Ils ont affirmé que ces équipes mixtes permettront de développer les programmes de coopération touristique entre les deux pays dans l’intérêt des deux peuples frères.

Les deux ministres ont aussi souligné la nécessité de mettre en place des programmes communs de valorisation des patrimoines matériels et immatériels des deux pays. Ils se sont, par ailleurs, mis d’accord sur l’importance de développer la liaison arienne entre les deux pays afin de favoriser les déplacements des touristes mais également des acteurs économiques.