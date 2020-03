Ben Alaya : 3248 voyageurs placés en quarantaine

La présidente de l’observatoire nationale des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya a révélé, mercredi, que le ministère a, depuis l’apparition du Coronavirus à Wuhan (La Chine) en décembre 2019, placé 3248 voyageurs, en provenances des pays les plus touchés par l’épidémie, en quarantaine. Selon Elle, 1040 d’entre eux ont quitté la Tunisie avant la fin de la période de suivi et 2208 sont encore sous surveillance.

Ben Alaya a rappelé que le ministère a activé, depuis le 24 janvier courant, la commission nationale permanente pour le suivi de la propagation du Coronavirus regroupant notamment des représentants des ministères concernés (ministères des Affaires étrangères, du Transport, des Finances, du Tourisme, de la Défense nationale, de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’Education).

Elle a affirmé que la commission tient des réunions régulières au siège du ministère de la santé, rapporte Mosaïque fm.

Rappelons que la Tunisie a enregistré jusqu’au 11 mars 2020, 7 cas de contraction du coronavirus.