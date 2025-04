BH Bank : 2024, année solide avec une rentabilité soutenue

La BH Bank a organisé, samedi 26 avril 2025, son assemblée générale ordinaire, dédiée à l’examen des comptes de l’exercice 2024.

Taoufik Mnasri, Président de l’AGO, a donné le ton en affirmant qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile aggravée par les circonstances internationales et le resserrement généralisé des politiques monétaires à l’échelle mondiale, la BH Bank a continué avec résolution, détermination et sérénité le développement de son activité.

« La BH Bank s’est focalisée essentiellement en 2024 sur la rationalisation de sa gouvernance, le renforcement de ses dispositifs de conformité et de maîtrise des risques inhérents à ses activités, la poursuite de l’assainissement de son portefeuille des crédits et l’accélération du processus de recouvrement et ce avec uniques objectifs l’optimisation de sa rentabilité et l’amélioration de sa part de marché aussi bien en termes de ressources que de crédits », a-t-il dit.

Et d’affirmer que l’année 2024 a également été marquée par les efforts continus de toutes les composantes du Groupe BH pour l’amélioration en de la qualité de service et la valorisation des relations clients sur la base des principes de transparence, de réactivité, de confiance et d’innovation.

Il a assuré que la Banque poursuivra la concrétisation de sa stratégie 2023/2026 dont les principaux axes sont fortement orientés client à vers le client, à savoir plus de proximité, une meilleure qualité des services, l’innovation, la prospection de nouvelle clientèle et une meilleure couverture de l’univers des besoins des clients, tant entreprises que personnes physiques.

Le président de l’AGO a, sur un autre volet, rappelé que la BH BANK a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT).

« La certification AML 30000 s’inscrit dans la stratégie continue de la banque pour perfectionner ses processus et procédures internes. Son obtention témoigne de la capacité de la BH BANK à lutter activement et durablement contre les risques de criminalité financière inhérents à son activité » , a-t-il dit.

Une Pdm de 9 ,3%

Les ressources de la clientèle ont enregistré une progression de (+2,9%) en 2024, soit (+257 MD) ce qui a permis à la Banque de s’approprié une Pdm (part de marché) de 9,3%.

Le produit net bancaire a enregistré un taux de développement de (+11,9%), s’élevant ainsi à (744,2 millions de dinars) suite à l’augmentation de la marge d’intérêt de 23,9 millions de dinars soit une évolution de (+7,3%), tandis que les commissions nettes et les gains sur le portefeuille titre ont enregistré une augmentation respectivement de 10,7% et 19,9% .

Quant aux frais généraux, ils ont augmenté de 19,5 millions de dinars (soit +8 %) par rapport à l’année 2023. Cette hausse s’explique par une augmentation de la masse salariale de +13 millions de dinars et ce, suite à l’augmentation conventionnelle d’une part et les charges générales d’exploitation de 6,4 millions de dinars d’autre part.

Compte tenu de l’évolution du produit net bancaire de (+79,2 MD), le produit brut d’exploitation s’est élevé au niveau de (489,7 MD), enregistrant ainsi une amélioration de (+13,3%) par rapport à l’année 2023.

En ce qui concerne les dotations aux provisions, un montant de 349,6 millions de dinars a été constaté contre 159,9 millions de dinars en 2023.

La banque a clôturé l’exercice 2024 avec un résultat net de (70,4 millions de dinars) contre (140 millions de dinars) en 2023, enregistrant ainsi une baisse de (-49,7%) dû à l’augmentation du coût de risque.

Le montant du dividende fixé à 0,800 DT

Lors de cette assemblée, il a été annoncé que le montant du dividende à distribuer a été fixé à 0,800 Tnd par action, soit un montant global de 38,08 millions Tnd.

Une enveloppe de 6 millions Tnd sera réservée en priorité aux actionnaires personnes physiques.

Cette part sera prélevée sur les résultats reportés issus des réserves extraordinaires constituées au 31 décembre 2013, et ne sera pas soumise à la retenue à la source, conformément au paragraphe 7 de l’article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.

Le paiement des dividendes interviendra à partir du 12 mai 2025, auprès de l’intermédiaire en Bourse ou du teneur de comptes dépositaire, sans retenue à la source.

Un actionnaire est intervenu dans le débat pour se plaindre su montant du dividende, qui est pourtant passé de 400 millimes à 800 millimes,, enjoignant au management de la Banque de « consulter les actionnaires préalablement à toute décision engageant l’établissement bancaire en son entier.

Sur un autre volet, l’assemblée générale ordinaire a également approuvé les montants des jetons de présence attribués aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux membres des comités réglementaires émanant de ce dernier, selon les modalités suivantes:

Le président du conseil d’administration a précisé qu’un jeton de présence brut de 4 000 dinars par séance, avec un plafond annuel a été fixé à 24 000 dinars, quel que soit le nombre de réunions tenues.