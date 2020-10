BH Bank : Un bénéfice net de 44 034 mille dinars, durant le 1er semestre 2020

Les états financiers de la BH Bank, durant le premier semestre 2020, ont fait ressortir un total bilan net de 12 410 496 mille dinars et un bénéficie net de 44 034 mille dinars.

D’après ces états publiés sur le site de la Bourse de Tunis, les engagements des entreprises publiques totalisent au 30 juin 2020, un montant de 1 196 805 mille dinars. Certaines créances sur ces entreprises ont été couvertes par des provisions à hauteur de 10 103 mille dinars et par des agios réservés à hauteur de 2 126 mille dinars.

D’autres engagements d’entreprises publiques présentant des difficultés financières et qui ne sont pas couverts par des garanties suffisantes n’ont pas été provisionnés. Ce traitement a été justifié par le caractère stratégique de leurs activités et par l’engagement implicite de l’Etat à garantir la stabilité financière de ces entreprises.

Les engagements de la BH Bank incluent des risques encourus sur un groupe de société s’élevant au 30 juin 2020, à 117 118 mille dinars. Les engagements de ce groupe, qui connaît des difficultés financières, n’ont pas été couverts par des provisions compte tenu des perspectives d’amélioration liées au programme de restructuration en cours de réalisation.

D’un autre côté, les engagements de la BH Bank comportent les engagements d’une société relevant du Groupe Al?KARAMA Holding, s?élevant au 30 juin 2020, à 71 410 mille dinars, ont été considérés parmi les actifs nécessitant un suivi particulier.

Créée en 1974, la BH BANK est une société anonyme admise à la côte permanente de bourse de Tunis au capital de 238 000 millions de dinars, composé de 47 600 000 actions de 5 D. La banque dispose d?un réseau se composant de 7 directions régionales principales, 2 représentations régionales, 140 points de vente, une succursale et un centre d?affaires.